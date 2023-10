Kulcsár Edina és G.w.M, azaz Varga Márk szerelme is egy videóklip forgatásán szökkent szárba, arról a szokásukról, hogy együtt szerepelnek, azóta sem tudtak lemondani. Tavaly két közös dalt is kiadtak, az egyiket például az egykori szépségkirálynő 32. születésnapján tettek elérhetővé. Edina terhessége miatt eddig nem tudott férje videóiban szerepelni. Most azonban elkezdték forgatni G.w.M új slágerének a videóklipjét, ami a Vártalak címet viseli. Egyértelmű volt számukra, hogy ők legyenek a főszereplői a klipnek. Nemrég egy kis bepillantást kaphattak a rajongók G.w.M TikTok-oldalán a készülő videóba. A jelenetben Edina háttal neki dőlt a falnak, míg Márk neki énekel. Bármennyire szerették volna Edináék, hogy szenvedélyes és szerelemtől fűtött legyen ez a jelenet, a legtöbb kommentelő nem így látta. Volt, aki azt pedzegette, hogy Edinán már nem látszik az a boldogság, mint korábban, de legtöbben kritikusabban fogalmaztak.

Soha nem hallottam még egy G.w.M számot sem, és most, hogy gyanútlanul megnyitottam, azt kivanom, bár így maradt volna – írta egy hozzászóló.

Ez már nem úgy néz ki, mint az elején, az igazi, mindent elsöprő szerelem! Az asszonyka meg talán zavarban is van, nem igazi az a mosoly! Ez a mánki meg egyszerűen undoritó, ahogy a falhoz szorítja

– fejtette ki kritikáját a kommentelő.

Nyoma sincs a régi Edinának

Nem is olyan rég a rajongók is megjegyezték Edinának, hogy kezd egyre jobban eltávolodni attól a személytől, aki régen volt. Úgy érzik, ez alatt az egy év alatt az egykori szépségkirálynő teljesen kifordult önmagából. Ennek ékes bizonyítéka, hogy G.w.M hatására lecserélte a ruhatárát, valamint az ékszereit is, nem olyan régen pedig barna haját is kiszőkítette, ami miatt elkezdték Márk korábbi párjához, Nagy Melaniehoz hasonlítani.