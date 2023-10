Szerdán mondta ki a bíróság véglegesen L.L. Junior és felesége, Körtvélyessy Kinga válását. Házasságuk csupán két évig tartott, de született egy közös kislányuk, és hatalmas vagyont halmoztak fel közösen, ami miatt sokáig nagy volt közöttük a feszültség. Most egy nagyon meglepő dolgot tettek, miután a bíróságról távoztak.

Mint írtuk, L.L. Junior és Körtvélyessy Kinga végre közös nevezőre jutottak a válásuk végére, mindketten egyetértettek abban, hogy nem boldogok a történtek miatt, sőt, sajnálják, hogy kapcsolatuk idáig jutott. Az egykori házaspárt gyerekeik várták a bíróság előtt, meglepően jó hangulatban távoztak az épületből.

Már az is feltűnő volt, hogy a bíróság épülete előtt még sokáig beszélgettek, miután már a bírók, ügyvédek és mindenki más távozott a helyszínről, az épület is bezárt. L.L. Junior és Körtvélyessy Kinga próbálták tisztázni, hogyan tudnak a továbbiakban együttműködni, de a történtek alapján nem lesz gond, ugyanis elég barátságos volt köztük a hangulat. Majd olyan jól sikerült a beszélgetés, hogy gyerekeikkel együtt autóba szálltak, hogy együtt töltsék a nap további részét, sőt egy közös vacsorát is megbeszéltek egymással - írja Bors.