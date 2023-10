Visszatér a Zsuzsi asztala című tévéműsor a képernyőre, a második évad október 7-én, szombaton indul a HírTV-n. Az agrárműsorban gazdákat látogat meg a stáb, György-Horváth Zsuzsa műsorvezető segítségével mutatják be a nézőknek azt, hogy hogyan készülnek a magyar termékek. Az egyébként híradós műsorvezető többek között erről beszélt az Origónak, de mesélt családjáról, hobbijáról és arról is, hogy milyen úton jutott el odáig, hogy a HírTV egyik ismert képernyőse lett.

György-Horváth Zsuzsa szívügyének tekinti a magyar termékek népszerűsítését. Szeretné arra használni az ismertségét, hogy felhívja az emberek figyelmét azokra a gazdálkodókra, termelőkre, akik ott vannak a hazai piacokon.

Fontos, hogy a magyart válasszuk! Én ezt az ügyet szolgálom, szeretném, ha ezt egy kicsit kötnék az arcomhoz, a személyiségemhez. Erre nagyszerű lehetőség a Zsuzsi asztala, ami nekem úgy szakmailag, mint emberileg nagyon sokat jelent. Szakmailag azért, mert kibújtam a híradós bőrömből. Ez egy egészen más műfaj, a híradó feszességét levetkőzve itt most teljesen más műfajban próbálom ki magam" – kezdte az Origónak a műsorvezető, aki maga is részt vesz a munkafolyamatokban. Legyen az strucctojás főzés vagy akár a betakarítás.

„Mindent kipróbálok, ami a zöldség-, gyümölcstermesztéssel kapcsolatos, a borászaton keresztül a termékkészítésig mindenbe belekóstolok. Kézműves sajtot, szalámit készítek, hurkát, kolbászt töltök. Ez kőkemény fizikai munka, számomra teljesen ismeretlen területeket próbálok ki. Megtanultam traktort és kaszálógépet vezetni, de most éppen hegesztettem" – mondta lelkesen a televíziós. Az volt a céljuk a készítőkkel, hogy aki nem agrárszakember, az is megértse, mi történik éppen és lássák a nézők, hogy milyen fáradságos munkával kerül az asztalra az étel.

"Többnyire családi gazdaságokat igyekszünk bemutatni, kisebbeket vagy közepes méretűeket, szeretnénk visszahozni a falusi élet tiszteletét. Azért kapta a műsor »A vidék az új nagyváros!« szlogent, mert az elmúlt években egy picit visszafordultunk a gazdálkodás felé, amiről vagy romantikus elképzeléseink vannak vagy pont ellenkezőleg, kicsit lesajnáljuk. A vidéki élet kőkemény, annak a szépségeit és a nehézségeit is szeretnénk bemutatni" – magyarázta György-Horváth Zsuzsa, aki továbbra is vezeti a híradót is.

„Mindkettő műsorban nagyon jól érzem magam. A Zsuzsi asztalát azért is szeretem, mert sokkal inkább megmutathatom a személyiségemet, de én attól még híradós vagyok és nagyon szeretem azt, amit csinálok. Az első évad bebizonyította, hogy a nézők kíváncsiak úgy is a műsorra, hogy a híradóban is látnak engem. Több mint húsz éve vagyok televíziós, nem is próbáltam mást. Mindig is ezt szerettem volna csinálni, nagyon érdekelt a híradózás, mint műfaj, pontosan azért, mert nagyon széles spektrumon mozog és nagyon mozgalmas, nincs két egyforma napunk."

Ahogy fogalmazott, mindig is közölni szeretett volna, erre pedig már egyetemista korában volt lehetősége. Az egykori Magyar Televízió Miskolci Körzeti stúdiójából egyenes út vezetett a Magyar Televízióig, ahol több mint tíz évet dolgozott, utána ment a HírTV-be.

„Nem is tudom, hogy milyen mást csinálni, és nem azt, amit imádok. Azért vagyok nagyon boldog ettől a műsortól, mert tulajdonképpen az én ötletem volt, hogy egy kicsit másképp mutassuk meg a vidéket a stábbal, mint eddig más produkciók. Ez egy nagy csapat közös munkája. Nagyon fontosnak tartjuk, hogy bemutassuk az agráriumban történt változásokat, azt, hogy trendivé vált a vidéki gazdálkodás. Nagyon sokan átvették szüleiktől a családi gazdaságokat, ez a generációváltás érdekel bennünket nagyon. Az, ahogy apáról fiúra száll a tudás, esetleg még kiegészül itthoni vagy külföldi egyetemen szerzett ismeretekkel. Az első évaddal úgy érzem ez sikerült, nagy várakozással tekintek a következőre, amiben az őszi munkákat, a betakarítást, a szüretet mutatjuk meg. Aztán ahogy haladunk az időben, a feldolgozóipar kerül előtérbe, karácsony előtt a csokikészítés, de nem maradhat ki a pálinkakészítés sem, amire mindannyian büszkék lehetünk."

