Schobert Norbert újra edzéseket tart, amik nagy örömmel töltik el. A fitneszguru elárulta, hogyan érzi most magát és mi az, amit mindig magával visz, ha sportolni megy.

Schobert Norbert egy igazi túlélő, élete során több szívműtétje volt, 2021-ben pedig sztrókot kapott. Nemcsak fizikailag, lelkileg is nagyon mélyen volt ekkor, felesége, Rubint Réka volt az, aki segített neki talpra állni. Ez olyan jól sikerült, hogy Schobert Norbert nemrég bejelentette, visszatér edzéseket tartani. Elsősorban túlsúlyos embereket, illetve 40-50 év felettieket szeretne megmozgatni.

Megvoltak az első edzések. Este 8-kor léptem színpadra, Réka edzése után. Voltak, akik az ő órája után maradtak ott, sok új arc volt, de voltak régi motorosok is. Egyikükön például a 2000-es Hősök Tornája programom pólója volt. Azt kell, hogy mondjam: nem fáradtam ki. Negyvenperces edzést tartottam, és úgy éreztem, még kettő ilyet le tudtam volna nyomni utána" – mondta a Borsnak a fitneszguru.

"Megnéztem a pulzusmérőt, átlagosan 130 volt a pulzusom, az egy egészséges érték zsírégető edzés közben. 500 kalóriát égettem el, az én 70 kilómhoz viszonyítva az szép eredmény. Úgy érzem, kijöttem a mélypontról, most olyan jól vagyok, hogy még 5-10 évig is vállalhatnék edzéseket. Szerintem lenne rá igény. Legutóbb például retro partit tartottam: az 1990-es évek magyar zenéi mentek, és a régi gyakorlatokat vettem elő. Tombolt a közönség" – mesélte örömmel az edző, aki hamarosan elárulja annak a híres fogyókúrának a lényegét, amit ő is csinál egy jó ideje.

"A jövő keddi edzésen egy 50 éves diétát fogok ismertetni, amit immár 40 éve én is követek, s ami az Update termékek alapján képezte. Fontos, hogy ne csak a mozgást, de a helyes étkezést is tanítsam."

A lap kiszúrta, hogy az edző keresztet visel a nyakában.