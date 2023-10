A Titanic főcímdalát énekelte el hajókázás közben Jákob Zoltánnak a TV2 Nagy Ő című műsorában az egyik szereplő. A My heart will go on című sláger Bettina előadásában nem nyerte el a tetszését a többi versenyzőnek. Sőt, azt állították, hogy egy külön randit szervezett magának egy másik szereplő randija kellős közepén.

Bettina szerette volna meglepni Jákob Zoltánt a A Nagy Ő legutóbbi epizódjában.

Készültem neked egy olyan meglepetéssel, hogy el szeretném neked énekelni a Titanicot

– mondta a férfi szerelméért küzdő nő, ezt követően el is énekelte Celine Dion My heart will go on című dalát. A többi szereplőnek nem nyerte el a tetszését az előadás.

Tudjátok, mi jut eszembe erről? A Varga Irén

– mondta Mártoni Edina a produkciót hallva.