Értelmetlen szabályokkal folytatódott a The Voice az RTL Klubon, Manuel ugyanis egyből megmentett egy énekesnőt, akit előtte egy perccel még hazaküldött. Talán nem véletlen, hogy "szerelmi szál" is szövődött az adások során, kétségbeesetten próbálkoznak a készítők, hogy bevonzzák a nézőket – ami azonban továbbra sem sikerül nekik.

Máshonnan már elzavart énekesek után a péniszét mutogató Galla Miklós is megjelent már a The Voice-ban, nem csoda, hogy a nézők alig kapcsolnak az RTL Klubra szombat esténként.

A kínos válogatók már véget értek, a legutóbbi adásban már a továbbjutásért párbajoztak az énekesek – ezt is sikerült azonban értelmetlen szabályokkal megbonyolítaniuk a készítőknek. A fellépések után lehetőség volt ugyanis "rablásra" is, ami normális esetben azt jelentené, hogy egy coach elviheti másvalaki versenyzőjét, ahogy például Curtis továbbjuttatta a Trokán Nóra által kiejtett énekest.

Manuel viszont itt is alakított, hisz a saját énekesét "rabolta el", miután nem tudott dönteni a két párbajozó lány közül. Kovács Harmat és Szappanos Kata közül előbbi mellett tette le a voksát, de aztán alig egy perccel később már közölte, hogy Kata is továbbjutott, a párbajnak így semmi értelme nem volt.

Szeptember végén rosszul eljátszott családi bohóckodással is próbálkoztak már a szerkesztők – Trokán Nóra énekelni nem tudó testvérét küldték be adásba –, elképzelhető, hogy az ő kezük van abban is, hogy két énekes "összejött" a próbák során.

A párbajok idején jött ugyanis a hír: Miklósa Erika, illetve Curtis versenyzői, Lakatos Anita és Szabó Roland együtt vannak. Az időzítés valószínűleg nem véletlen (főleg, hogy állítólag már majdnem két hónapja összejöttek), talán a szerelmi szál bevonásával is a gyenge nézettséget próbálta feltornázni az RTL Klub – egyelőre sikertelenül.