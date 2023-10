"Minden edzésünk előtt bekenjük egymást" – árulta el Király Linda arról, hogy Suti Andrással hogyan zajlik náluk a felkészülés a Dancing with the Stars adásaira. A krémekre a kisebb sérülések, húzódások és rándulások miatt van szükség, de az énekesnőnek egyébként is "nagyon-nagyon különleges" kapcsolata alakult ki a partnerével – amiről szintén beszélt Gelencsér Tímeának a táncos vetélkedő online háttérműsorában, a Dancefloorban. Nézze meg a TV2 videóját!