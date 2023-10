Egyre büszkébb a testére Krizsán Lili, akit a 2021-es Sztárban sztár leszek!-ből ismerhettek meg a nézők. A fiatal lány súlyos anorexiában szenvedett, végül orvosi segítséget kellett kérnie, hiszen kórosan sovány volt. Az énekesnői álmait azóta sem adta fel, de nagyon igyekszik az egészségére is odafigyelni, ami képein is látszik. Úgy tűnik, hogy egyre jobban van, ezért szívesen mutogatja magát a közösségi oldalán is, egyre merészebb, szexi fotókon. Legutóbb egy falatnyi topban, előrhajolva tolta mellét a kamerába, így fotózta magát.