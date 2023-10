A 46 éves énekes-színésznő elképesztő formában van, évtizedeket tagadhatna le az életkorából. Remek alakját gyakran megmutatja merész fotókon, hiszen nincs takargatnivalója. Bár magánéletéről ritkán beszél, nemrég nagy csalódást kellett átélnie, ugyanis szakított fiatal barátjával, mert teljesen más irányba szerettek volna haladni a kapcsolatukban. Sári Évi ha épp nem dolgozik, igyekszik minél többször világot látni, ezért gyakran utazik. Nemrég Ibizán járt, ahonnan rengeteg szexi fotóval örvendeztette meg a követőit, most is nosztalgiázott egy kicsit és több bikinis fotót is mutatott, kifejezetten hatalmas, formás melleivel a fókuszban.