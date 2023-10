Alekosz után Gáspár Győző és Gáspár Bea is egy héten keresztül fogja segíteni a játékosokat a boldog párkapcsolatuk érdekében a Power of Love-ban. A házaspárnak nagyon örültek a reality szereplői, akiknek a showman elmagyarázta, hogy szakmai tanácsokat szeretne adni annak érdekében, hogy hozzá hasonlóan ők is megtalálják az igazit. Bevallotta, hogy két lányba ő is szerelmes, de egyelőre nem derült ki, hogy kiket nézett ki magának.