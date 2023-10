Krausz Gábor a Dancing with the Stars harmadik adásában azoknak a férfiaknak üzent, akik hozzá hasonlóan válnak, a szintén versenyben lévő Radics Gigi pedig az elhagyott nőkről beszélt.

Radics Giginek az volt az álma, hogy majd a gyermeke édesapjával éli le az életét, de ez nem sikerült, egyedül neveli a kislányát. A Dancing with the Stars harmadik adásában őszintén mesélt a magánéleti válságáról, a tánc végén pedig el is sírta magát a színpadon.