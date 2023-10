Minden vasárnap megdöbbenti a TV2 nézőit Köllő Babett, aki ezúttal is extrém ruhában ült be a Sztárban sztár leszek! zsűrijébe. A különleges ruháját szemmel láthatóan ezúttal is nagyon élvezi, magabiztosan ült be a zsűriszékbe, és az Instagram oldalán is egy albumnyi képet tett közzé róla, melyekre rengeteg bókot kap.