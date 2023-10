Polgárék hisznek abban, hogy túl az ötvenen sem kell lemondani a szexről, jóllehet, Polgár Tündének egy időben a menopauza okozta problémák miatt nehéz volt rávennie magát az együttlétekre.

Meg kell találni a kompromisszumot, az ember hormonálisan is folyamatosan változik. Számomra az is fantasztikus dolog volt, hogy Árpi ebben is kompromisszumképes volt, mert elmehetett volna másfelé, amikor jött a klimax és minden fontosabb volt, mint az

– utalt a luxusfeleség a kevesebb szexre.