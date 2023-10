Egy órája került ki Tóth Gabi új klipje a YouTube-ra, a posztja elején ebből idéz: "Itt hagytad hát nekem a zenét / Mondd, hogy legyek így csendes feleség? / Türelem, türelem, végy egy mély lélegzetet / mindig lesz, ki magadért szeret."

Utána hosszan ír az elmúlt időszakról, a válásról: "Nem akarom mentegetni magam, én is ember vagyok, néha hibázom, de az igazság az, hogy nekem általában a szívem diktál. Mindig is különc voltam, ez nem újdonság, ezért igyekeztem megtalálni azokat az embereket, akik ezt megértik és elfogadják. Hiszem azt, hogy helyre tudom hozni, amit elrontottam , amiben hibáztam. De... ez vagyok én."

"Mindenhez két ember kell, nem csak rajtunk múlnak életünk fontos döntései. Ezzel a dallal szeretném elmondani azt, amit eddig nem tudtam, vagy inkább nem akartam. Most úgy érzem, ennek is eljött az ideje. A címadás nem véletlen, hisz azt üzeni, hogy az életünkben sajnos előfordulnak fájdalmas pillanatok, amiket nehéz megélni, viselni" - áll a posztban.



