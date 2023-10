Mint írtuk 54 éves korában halt meg a Jóbarátok sztárja, Matthew Perry, akire asszisztense a jacuzzijában talált rá, a helyszínelők szerint fulladás okozta a halálát. Különös egybeesés, hogy a színész utoljára épp a jacuzzijáról posztolt a közösségi oldalára, sokan hátborzongatónak találják a dolgot. Most újabb különös részletek kerültek nyilvánosságra, melyek Perry halálát megelőző furcsa viselkedéséről árulkodnak.

Matthew Perry már egy ideje nem volt jó állapotban sem egészségügyileg, sem lelkileg, viszont talált egy olyan hobbit, amiben valóban örömét lelte. Ez a pickleball volt, ami egy olyan labdajáték, ami a tenisz a tollaslabda, és a ping-pong keresztezéséből jött létre, és ez volt Perry kedvenc elfoglaltsága az utóbbi időkben.

Az 54 éves színész általában egy női partnerrel játszott, aki szerint Perry napi szinten hódolt hobbijának, előfordult, hogy akár kétszer is játszott egy nap. Halála előtt azonban megváltozott.

Az utóbbi időben a legnagyobb öröme a pickleball játék volt (a nevét nem szerette, de a játékot annál inkább). Minden nap játszott, néha kétszer is. Ez osztotta be a napjait. Ahogy minden reggel, ma is beszéltem azzal a nővel, akivel játszott. A hír hallatán valósággal sokkot kapott, imádta Mattet..." - írta Billy Bush amerikai televíziós és rádiós műsorvezető, aki Matthew Perry pickeball partnerétől tudta meg az információkat.

A színész még halála előtt is kilátogatott a pályára, viszont aznap már kedvetlen volt, nem sok időt töltött a játékkal sem.