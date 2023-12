Mint írtuk, úgy tűnik, újra inni kezdett Molnár Gusztáv, ugyanis kárácsony második napján mentő szállította kórházba egy szemtanú beszámolója szerint. Most újabb durva részletek derültek ki az alkoholista színész magánéletéről.

Molnár Gusztáv 265 napot töltött a szigorú komlói elvonón, ahová barátai fizették be azért, mert féltették az életét. A bukott színésznek az alkoholfüggősége miatt már teljesen tönkrement a magánélete, felesége elhagyta, előző házasságából született gyerekét nem láthatja. Eddig arról győzködte az embereket, hogy leszokott, és újra építi az életét, most azonban úgy tűnik, hogy ismét hazudott, és újra inni kezdett, ugyanis egy szemtanú felismerte, amikor a mentő szállította el, azt is hallotta, hogy toxikológiára viszik.

Bár Molnár azt állítja, hogy dolgozik az életén, és igyekszik helyrehozni kapcsolatát kisfiával, mégis úgy tűnik, hogy újra az italt választja helyette. Most azt is elárulta, hogy nincs bevétele, mások tartják el, mióta kijött az elvonóról.