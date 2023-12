A News Be Funny nevű oldal 2023 végén is összeállított egy jó félórás videót az év legviccesebb tévés bakijaiból, legalábbis ami az Egyesült Államokat illeti. Az amerikai hírolvasók, meteorológusok és helyszíni riporterek ebben az évben is hibáztak eleget élő adásban, nézzen bele!