A 91 éves Vitray Tamás most azzal haknizik, hogy váratlanul megnősült

Negyedszerre is megnősült Vitray Tamás - írja a Ripost.

Kállai Bori színésznőtől 2019-ben vált el, azt mondta, most már biztos egyedül marad. De még 2020-ban is azt bizonygatta, hogy nem nősül meg újra. Aztán meg új barátnővel szerepelt, akivel távkapcsolatban él. Majd egy másik, egy régi kolléganő, alig több, mint egy éve még ő szervezett meglepetésszületésnapot. Most viszont előkerült egy feleség is, aki a szomszédja, és internetes műsorának gyártásvezetője.