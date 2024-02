A BAFTA reagált a botrányra: ezért nem emlékeztek meg Matthew Perryről

Ahogy arról korábban beszámoltunk, múlt vasárnap tartották a a Brit Film- és Televíziós Művészeti Akadémia (BAFTA) díjátadóját. A gálán már hagyománnyá vált, hogy az elmúlt évben elhunyt színészekről egy klip formájában megemlékeznek az egybegyűltek. Ez így történt most is, ugyanis tisztelegtek többek között Jane Birkin, Shirley Anne Field, Richard Roundtree, Michael Gambon, Tom Wilkinson és Carl Weathers színészek, valamint a tavaly elhunyt Tina Turner előtt is. Azonban kihagyták a listáról Matthew Perryt, ezen pedig többen felháborodtak.

A Jóbarátok sztárja 2023. október 28-án, 54 évesen hunyt el. A Los Angeles-i otthonában, egy pezsgőfürdőben találtak rá. Sokáig nem lehetett tudni a halálának a pontos okát, ugyanis többen öngyilkosságnak, míg mások gyilkosságnak tulajdonították az ügyet, ám orvosszakértők később arról számoltak be, hogy ketamint találtak a vérében, és ez végzett vele. Legismertebb alakítása Chandler Bing volt a Jóbarátok című sorozatban, ám olyan nagy sikerű filmekben is feltűnt, mint a Bolond szél fúj, Bérgyilkos a szomszédom vagy a Megint 17.