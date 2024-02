A Dal 2024: még öt hely kiadó

Ez a 10 versenydal következik március 2-án:

Csintalan Márk – Számítottam Rád

FLUIDIA – Miről szól ez a dal?

Juhos Zsófi & Patocska Olivér – Ma szerettem beléd

Junkies – Királyi többes

Pink Dragon – Kánaán

Quack – Sosem elég

Roy Galeri – Kiáltás

Szalma Annamária és Telek Attila – Százszor is

Szelina – Hazatért

Szirtes Dávid – Emelem poharam

A Dal 2024 harmadik válogatója egy fesztiválhimnusszal kezdődött, az idén tíz éves Jazztelen blues-funky Kezeket fel című dala 47 ponttal bekerült az elődöntőbe és folk feldolgozásként hangzik majd el. Azonos pontszámmal jutott tovább a Nem lehetek más, a Negál rockdala jazzként megújulva tér vissza. Bradics Jácint lírai produkciója elvarázsolta a közönséget és Németh Alajos Lojzit, a Miért félnék álmodni rock köntösben mutatkozhat be a következő fordulóban. Az este legmagasabb pontszámát a metál hangzású Együtt egyedül kapta, a HERE WE ARE trió balladaként hozza vissza a dalát. A Szandi, Németh Alajos Lojzi, Egri Péter és Ferenczi György alkotta televíziós zsűri A háztetők felettet tovább emelte, így a Liana bluesként adhatja elő újra. Az áthangszerelésben a könnyűzenei élet kiválóságai segítik a versenyzőket.