Az emberrablásról, az életveszélyes fenyegetésekről beszélt Opitz Barbi

Mint írtuk, Opitz Barbi nem töltötte egyedül a Valentin-napot, egy ismerőse szerint korábbi barátjával, Serleg Alberttel békült ki – ezt azonban az énekesnő azóta sem erősítette meg, csak annyit mondott, hogy igaz a hír, valóban van most párkapcsolata.

Elárulta, hogy milyen számára az ideális férfi, az elvárásoknak vagy azok egy részének pedig remélhetőleg a párja is megfelel: "Nekem csak alapelvárásaim vannak a férfiakkal kapcsolatban. Legyen megbízható, érezzem azt, hogy nemcsak a párom, de egyben a legjobb barátom is, akivel mindent őszintén megoszthatok. Szeressen feltétel nélkül, ne legyenek túl nagy elvárásai... A hűség, az őszinteség, az elfogadás is alap dolgok, de szerintem az is fontos, hogy ne akarjon megváltoztatni. Emellett az együttérzés, empátia sem elhanyagolható, szeretem, ha egy férfi ki tudja mutatni az érzelmeit. És akkor még ide mondhatnám a külsőségeket is, hiszen az, ami először megfog valakiben" – mondta Opitz Barbi.