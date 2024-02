Drámai hírek érkeztek Bruce Willis állapotáról

"Azt kérdezitek, hogyan érzem magam. Nézzetek rám: a sminktelen arcom és a gyűrött ruhám mindent elárul! Most beszéltem az egyik barátnőmmel, akinek legalább jól kisírtam magam! Nagyon fontos, hogy legyen valakid, akire rábízhatod a legbensőbb érzéseidet, ahelyett, hogy magadba zárnád, amire sajnos én is hajlamos vagyok. Jelen helyzetben számomra talán az ünnepek, az évfordulók a legnehezebbek, viszont a férjemet kedvelő több millió ember figyelme, aggódó együttérzése igazi lelki mentőövet jelent a rossz napokon, amit Bruce nevében is szívemből köszönök " - fejtette ki egy korábbi Instagram-videójában.

Az egykor modell rengeteg energiát szán arra, hogy jobban megismerje férje betegségét, könyveket olvas róla, és minden percben Bruce Willist ápolja. Azonban időnként muszáj hátralépnie a férjétől, aki mellett néha lélegezni is elfelejt – máskülönben egy napon idegileg és fizikailag maga is összeomolhat! - idézi a Bors.

Nemrég Bruce Willis felesége egy romantikus fotót osztott meg a közösségi oldalán, melyen férjével Bruce Willis-szel látható. A felvétel még akkor készült, mikor a férfi egészséges volt, és boldogan csókolják egymást.