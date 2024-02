Először szólalt meg a szabadulása óta az RTL Klub sztárja

Az egykori valóságshow-szereplő győztese két év után szabadult a Kalocsai Fegyház és Börtönből, szinte teljes titokban érkezett haza bajai otthonába, ahol édesanyja és kislánya anyukája várták. Aurelio már korábban is arról beszélt, hogy nagyon várja a szabadulását, ugyanis gyerekéről a börtönben szerzett tudomást, már nagyon szerette volna megismerni a kislányt. A botrányhős már egy fotót is mutatott a kétéves Szofiról, ahogy együtt játszanak, de szabadulása óta most először üzent nyilvánosan.

Köszönöm a rengeteg üzenetet! Borzasztóan jól esik!