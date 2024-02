Előtte-utána fotón mutatta meg elképesztő fogyását Alekosz volt szeretője

Varsányi Réka nem adja fel a fogyásért folytatott küzdelmet, hiába, hogy már több mint ötven kilót fogyott, továbbra is ragaszkodik az új életviteléhez, aminap egy fotót is mutatott magáról húsz kilométer futást követően. A követőit is meglepte, amikor először láthatták a régi fotóit, szinte felismerhetetlen volt a mai önmagához képest, amikor még túlsúlyos volt.

Azóta egyre többször, és egyre büszkébben mutogatja magát a közösségi oldalán, akár merészebb öltözetben is, hiszen büszke az általa elért eredményre. Varsányi most egy előtte-utána fotóval sokkolta a követőit, és azt is elárulta, hogy három évig tartott, mire idáig eljutott a szigorú testmozgásnak és életmódváltásának köszönhetően.