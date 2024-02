Elvonókúrára ment a legpofátlanabb baloldali színész, Gyurcsányék tüntikézéseinek alkoholista "sztárja"

"Szégyellem magam Ausztriában, Németországban, Franciaországban vagy Szicíliában, amikor megkérdezik, hogy: "Where are you from?". A válasz után mindig rögtön hozzá kell tennem, hogy nem értek egyet Orbánékkal. Mindenhol. Nem lehetek büszke a saját országomra Magyarországon kívül. Azt érzem, hogy meghalt egy részem".