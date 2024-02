Falatnyi melltartóban mutogatja meztelen hasát és hatalmas melleit Zimány Linda - kép

Bár sosem volt takargatnivalója Zimány Lindának, most mégis nagyon büszke a kemény edzés által elért változásra, amit meg is mutatott a közösségi oldalán. A modell egy falatnyi sportmelltartóban és egy feszes nadrágban pózolt az edzés után, elsősorban meztelen, izmos hasára hívta fel a figyelmet, de hatalmas mellei is elég szembetűnőek a fotón. Zimány azt is megosztotta a követőivel, hogy milyen edzéseknek köszönheti ezt az eredményt, amihez még nadrágját is lentebb tolta, hogy elég látványos legyen a felvételen.

Heti 2 súlyzòs edzés, heti 2-3 pilates, és motiváció.