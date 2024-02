Ilyen romantikus meglepetéssel készült Krausz Gábor Mikes Annának - kép

Mint írtuk, már a Dancing with the Starsban egymásra talált Mikes Anna és Krausz Gábor, akik végül győzelemre is vitték a negyedik évadban. A páros ezt követően még sokáig titkolta a kapcsolatot, de a követőik észrevették, hogy több van közöttük barátságnál. Az eddigi nagy titokzatosság mostanra átfordult, egyre többször engednek bepillantást a hétköznapjaikba. Most Mikes Anna mutatta meg, milyen romantikus meglepetéssel készült számára a sztárséf.

Mikes Anna és Krausz Gábor a jelek szerint fülig szerelmesek egymásba, és már egyáltalán nem áll szándékukban tovább titkolni ezt a nyilvánosság előtt. Sőt, most a táncosnő dicsekedett el a követőinek egy korlátozott ideig elérhető Instagram-bejegyzésben, hogy milyen romantikus gesztussal kedveskedett neki a sztárséf. Krausz Gábor igazán figyelmes, és jó példát mutat azzal, hogy nemcsak ünnepekkor kedveskedik szerelmének, hanem a szürke hétköznapokat is képes feldobni Mikes Anna számára, aki büszkén mutatta meg a hatalmas tulipáncsokrot, amit párjától kapott.

Tulipánszerelem (is) - idézi a Bors a táncosnőt, aki most először fejezte ki egyértelműen, hogy szerelmet érez Krausz Gábor iránt. Ilyen gyönyörű tulipáncsokorral lepte meg kedvesét Krausz Gábor

Fotó: Bors