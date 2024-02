Ismét összeálltak Az ördög Pradát visel főszereplői

Az idei SAG-gála idén bőven tartogatott meglepetéseket, de a legemlékezetesebb Pedro Pascal beszéde volt, ami egyáltalán nem mondható rendhagyónak, ugyanis a színész bódult állapotban lépett a színpadra. A The Last of Us című sorozat főszereplője a beszédében elismerte, hogy rengeteget ivott.