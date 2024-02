Kiderült, mi tette tönkre Oláh Gergőék házasságát

Oláh Gergő elárulta, rengeteg energiát fektettek abba, hogy működjön a házasságuk, ennek ellenére is sok mélypontjuk volt. Mindezt nem is akarják eltitkolni, sőt, még előadásokat is tartanak az életükről.

Oláh Gergő a Storynak elmondta, hogy már több házasságot sikerült megmenteniük. Bevallása szerint körülbelül egy éve jött rá, mennyire zavarja, hogy ennyi házasság tönkremegy.