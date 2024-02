Kínos videón Jennifer Lopez és Ben Affleck, rajtuk röhög a fél világ - videó

Jennifer Lopez és Ben Affleck idén is elvállalta a híres amerikai fánkos cég, a Dunkin’ Donuts reklámját, melyet a Super Bowl reklámszünetében mutattak be először. A történet szerint Ben Affleck igyekszik minél kreatívabban beindítani popkarrierjét, ám sem a hangja, sem a táncmozdulatai nem aratnak osztatlan sikert. Még Jennifer Lopez is kellemetlennek érzi férje próbálkozását. A videóban a két sztár mellett feltűnik a színész legjobb barátja, Matt Damon is, valamint Tom Brady, Jack Harlow és Fat Joe is szerepet kaptak benne.

Míg egyesek szerint ez az idei év legjobb reklámja, addig másik úgy gondolják, hogy Ben Affleck alakítása igencsak erőltetettre sikeredett, a Dunkin' Donuts-nak pedig kár volt a költségvetést erre ráfordítania - olvasható a DailyMail oldalán.