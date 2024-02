Kulcsár Edinának üzenhetett G.w.M exe

Kulcsár Edina bármit is csinált az elmúlt időszakban éles kritikákkal kellett szembenéznie. Sokan támadják amiatt is, hogy folyton edzős videókat tesz közzé magáról, amivel egy edzésprogramot népszerűsít. Többen úgy érzik, nem hiteles és már egyáltalán nem önmaga, de mégis a fizetős valóságshow-ja miatt fordultak el tőle az emberek, olyanok is, akik szinte a kezdetektől követték őt a közösségi oldalain.

Az egykori szépségkirálynőt egyáltalán nem érdekli mások véleménye, szinte nem is reagál ezekre a kommentekre, és úgy tűnik, hogy semmi sem változik ezek hatására, a haját kivéve. Ugyanis sokak meglepetésre nemrég visszafestette haját az eredtei színére, valószínűleg a többség véleményének hatására. Az edzős videókkal azonban továbbra is jelentkezik, most úgy tűnik, hogy Sudár Bianka után Nagy Melanie is ezt gúnyolta ki a saját Instagram-oldalán.