Letépte magáról a bikinifelsőt Carmen Electra - képek

Carmen Electra amerikai modell, színésznő, televíziós személyiség, énekes, táncos és szexszimbólum, eredeti neve Tara Leigh Patrick volt. Fotózta a Playboy, szerepelt a Baywatch-ban, de a Horrorra akadva, a Csajozós film, a Bazi nagy film, a Spárta a köbön és a Katasztrófafilm nézői is láthatták.

51 éves, de remekül tartja magát, és ezt szereti is megmutatni. Két újabb képe is nagyon tetszik a követőinek, mutatjuk is alább.