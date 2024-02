Majd kiestek a szűk ruhából Sofía Vergara hatalmas mellei - képek

Az 51 éves szexi latin színésznő és férje, Joe Manganiello tavaly nyáron jelentették be, hogy hét év házasság után elválnak. Azóta már mind a ketten túlléptek a kudarcon, és mindkettejükre rátalált az új szerelem. Sofía Vergara szemmel láthatólag kivirult orvos barátja mellett, és karrierje is épp szárnyal a Griselda című sorozat óta. Most a SAG-gálán jelent meg egy merészen dekoltált ruhában, mely igen sokat engedett láttatni a színésznő hatalmas melleiből.

