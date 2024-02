Meglepő dolog derült ki ifj. Schobert Norbertről - videó

Ezidáig csak Schobert Laráról lehetett tudni, hogy érdekli a zene és az éneklés, nemrég Nyári Kálmánnal énekelt egy duettet, amit büszkén jelentett be az énekes a közösségi oldalán. Egyelőre nem árulták el, hogy a fiatal lány a jövőben komolyabban tervez-e foglalkozni az énekesi karrierjével, de egyelőre úgy tűnik, inkább az fitneszedzői feladataira koncentrál.

A Schobert családban azonban nem Lara az egyetlen, aki remekül énekel, hanem öccse, Schobert Norbi is, akiről eddig csak közeli ismerősei tudhatták, hogy milyen zenei tudása és képességei vannak. Most azonban a legutóbbi Alakreform-rendezvényen ő is mikrofont ragadott, és több dalt is énekelt, amire mindenki jól mulatott. Édesapja, Schobert Norbert büszkén mutatta meg közösségi oldalán, hogy idősebbik fia mennyire tehetséges énekes. A Blikk információi szerint ifj. Schobert Norbi egy ideje már hobbi szinten foglalkozik az énekléssel, még hangképzésre is jár.