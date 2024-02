Mindkettőnket megviselt - szakításáról beszélt Gaál Noémi

"Ha már muszáj keresztülmenni egy szakításon, akkor így kell, egymásra odafigyelve, segítve a másikat. Nem mondtunk semmi olyat egymásnak, ami végérvényesen elrontotta volna a megelőző tizennégy évet"—osztotta meg a Hot! magazinnal.

Már a előző kapcsolata alatt is ismerte a jelenlegi párját, Tamást, akivel a TV2-es Párharcban is együtt szerepelt. "Korábban egy munka kapcsán már ismertük egymást, de én azt a feladatot részben azért nem vállaltam el, mert attól tartottam, hogy ő férfiként is érdeklődik irántam. Márpedig akkor még volt párom, és nem akartam belemenni ilyesmibe."

Később véletlenül futottak össze egy boltban, amely után egy névtelen küldőtől érkezett fehér rózsa várta őt az autóján. A romantikus gesztus után Tamás elhívta randevúzni Noémit, majd rövid időn belül össze is költöztek.