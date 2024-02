Négy évig folyamatosan verte a barátja Singh Vikit

Az énekesnőről már isgyerekként kiderült, hogy muzikális, ugyanis a Magyar Rádió és az Operaház gyermekkórusában énekelt. Tehetségét a Megasztárban, a Ri­sing Starban, illetve a Sztárban Sztár műsorokban is megmutatta, jelenleg pedig egy színdarabban játszik főszerepet. Habár most nincs párja, évekkel ezelőtt egy bántalmazó kapcsolatban élt, amiről most először beszélt a nyilvánosság előtt.

"Mindig kishitű voltam magammal szemben: elég jó, elég szerethető, értékes vagyok-e a színpadon és a kinézetemben is? Olyan fokú volt ez az önbizalomhiány, hogy állandóan rosszul választottam párt. Volt, aki négy évig folyamatosan vert. Elhitette velem, hogy megérdemlem. Azt gondoltam, azért bánt, mert szeret. Halálosan szerelmes voltam belé, és könyörögtem, hogy ne hagyjon el. Semmibe vettem magam" - vallotta be.