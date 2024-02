Novák Péterrel lép színpadra az Anna and the Barbies

Az idén 20 éves jubileumát ünneplő Anna and the Barbies az elkövetkező időszakban igazi különlegességgel készül a közönségnek, amelyet országszerte több helyre is elvisznek majd a rajongók legnagyobb örömére. A Pásztor Anna és testvére, Pásztor Sámuel által színpadra álmodott, rendhagyóan átdolgozott új hangzásvilágú akusztik duó előadásba, illetve a teljes zenekari változatba is, minden alkalommal érkezik egy meghívott vendég, színész vagy előadó.

„A színész szerepet mond, az énekes egy dalt énekel, a táncos koreográfiát táncol… Általában százszor és százszor eljátszott, eltáncolt, elmondott szerepek. Ami engem nagyon izgat, hogy abból a rengeteg tudásból, megélt előadásból, dalból, koreográfiából mi az, ami összegződik egy-egy előadóban, művészben. Mi az, amit tovább visz, mi az ő kikristályosodott tanulsága, igazsága abból a sok műből, ami átszűrődött rajta. A bejegyzés megtekintése az Instagramon Anna & the Barbies (@annaandthebarbies) által megosztott bejegyzés

Ezekben az előadásokban, az akusztik duóban és a teljes zenekaros változatban is, minden alkalommal érkezik egy meghívott vendég, színész vagy előadó. Azt szeretném nyugodt, improvizatív körülmények között elérni, hogy betekintést nyerjünk abba a kincsestárba, ami egy-egy művész lelkében van, amihez talán még saját magának sincs olyan gyakran hozzáférése. Kötetlen beszélgetés formájában fényt derítünk közösen az élet nagy titkaira, csodaira. Dramaturgiailag az Anna and the Barbies 2022-es Művészetek Palotája EKHO előadásából indultunk ki, ami egy érdekes, furcsa kalandozás volt az emberi lélekben és az Univerzum titkaiban. Vicces, elgondolkoztató, néha pedig a lélek mélyére hatoló témákban. Mindezt kellemesen, kényelmesen hátra dőlve, színházi, meghitt, nyugodt körülmények között. Erre a különleges sorozatra olyan művészek mondtak igent többek között a felkérésre, mint Rudolf Péter, Novák Péter vagy Németh Kristóf” – mondta el Pásztor Anna, az Anna and the Barbies zenekar énekes, dalszerzője. A tavaszi mini turné első állomása március 17-én a Várkert Bazárban lesz Novák Péterrel, aki a zenekar dalszövegeit sajátos értelmezésben tolmácsolja majd.