Pély Barna és Novák Péter elmondták, mit gondolnak az újrainduló Megasztárról

Bevallotta azt is, hogy Rúzsa Magdi előadása volt számára a műsor legemlékezetesebb pillanata.

"Miután elénekelte a dalát, kiment, a zsűritársaimmal pedig némán meredtünk egymásra. Mindannyian éreztük, hogy vége a versenynek, pedig még el sem kezdődött. Sokakkal a mai napig jóban vagyok, Presser Gáborral például a tavalyi nagykoncertjén is együtt dolgoztam. Barnával is voltak közös projektjeink. A versenyzők pályájának alakulását is követem. Nagyon büszke vagyok például Puskás Petire, aki a műsor alatt titkos kedvencem volt, mert a fiatal kori önmagamra emlékeztetett. De Bochkor Bíborka is megállta a helyét, hiszem zenekarával a Magashegyi Undergrounddal kifejezetten sikeres" - nosztalgiázott az énekes.

Pély Barnával ellentétben ő nem ülne vissza a székbe, ugyanis szerinte az évek alatt más irányt vett a tehetségkutatók világa.

"Kevésbé a zene és az énekes, sokkal inkább a zsűri került középpontba, ez pedig az én ízlésemmel nem igazán találkozik. Ezért sem vállaltam a szerepet a későbbi évadban, mert az én elképzelésem és a csatorna akkori vezetésének tervei teljesen más irányba mutattak. Én például nem vagyok jelen a közösségi médiában, ez már önmagában kizáró ok lenne" - idézte szavait a Blikk.