Radics Gigi mélyen dekoltált ruhában mutogatja a melleit - kép

Radics Gigi számára a tavalyi év nem volt egyszerű, ugyanis augusztusban bejelentette, hogy szakított kislánya édesapjával, Mikus Áronnal, ami lelkileg nagyon megviselte, hiszen szülei példáját követve ő is egy életre szeretett volna párt találni.

A Dancing with the Stars negyedik szériájában bebizonyította, hogy egyedülálló anyaként is sikeres. A műsor alatt fokozatosan győzte le a gátlásait, és egyre többet mozdult ki a komfortzónájából.Az énekesnő ennek köszönhetően is egyre több bevállalósabb képet mutat meg a követőinek az Instagram-oldalán, melyek nagy sikert aratnak.