Súlyos beteg a platinalemezes magyar zenész

A Modern Hungária alapítója még karácsonykor betegedett meg, ugyanis elkapta a koronavírust. Már meggyógyult, azonban a vírus szövődménye megkeseríti az életét. Folyamatosan zúg a füle, nem hallja jól a kívülről érkező hangokat, belül folyamatosan szól a fejében meg a fülében egy sípoló, sziszegő hang. Bodnár Attila attól fél, hogy örökre megsüketül.

"Nagyon sok embert érint ez a betegség, és rengetegen nem is tudnak belőle kigyógyulni. No pont ettől rettegek én is, mert ha nem gyógyulok meg, akkor vége a dalnak, és nemcsak annak, hanem az egész munkámnak, hivatásomnak, életemnek! Még egy nem zenész-énekesnek is borzasztó ez a kór, hát még annak, akinek a fülére kell hagyatkoznia a munkájában" - vallotta be a zenész, aki nagyon el van keseredve.