Tovább folytatódik az RTL Klub őrjöngve trágárkodó sztárjának szakítási botránya

Mint írtuk, a botrányairól elhíresült Manuelről szörnyű dolgokat állított volt barátnője, aki a közösségi oldalán számolt be arról, hogy mennyire megalázta őt az énekes egy külföldi utazásuk során. A durva szakítási botrány most tovább folytatódik, a páros nevetséges viselkedését azonban már senki sem veszi komolyan, ugyanis ezelőtt is többször balhéztak már a nyilvánosság előtt.

Az RTL Klub botrányairől elhíresült sztárja, Manuel nemrég a nagylemeze miatt utazott Tenerifére barátnőjével, Busch Laurával és néhány barátjával, a lány azonban borzalmasan érezte magát a zenésszel, aki állítólag nagyon megalázta őt a nyaralás során. Most lett elegem, eddig tartottam magam, mert én ennél okosabb vagyok. Senki másra nem tartozik a szakításunk csak kettőnkre, mégis kiteregeted és hamis tényekkel alázol mindenki előtt" - kezdte hosszas panaszát Busch Laura nemrég, aki azt állította, hogy Manuel trágár szavakkal szidalmazta őt egy vita során és több órára magára is hagyta.

A követőik már egyáltalán nem tudják komolyan venni ezt a szakítási drámát, ugyanis nem az első eset, hogy összevesznek. Többen úgy gondolják, hogy féltékenység vagy megcsalás állhat valójában a szakítás hátterében. Most már szinte mindenki rajtuk nevet, ugyanis a lány gyanús bejegyzést tett közzé nemrég, ami arra engedett következtetni, hogy mégis kibékültek. Busch Laura egy közös szerelmes fotót töltött fel nemrég egy korlátozott ideig elérhető Instagram-bejegyzésben, majd hirtelen le is törölte azt, így nem tudni, hogy vajon tényleg megbocsátott-e Manuelnek, vagy komolyan gondolják a szakítást, mindenesetre röhejes a viselkedésük a kommentelők szerint. Nem tudom, hogy most sírjak vagy nevessek.

Az egy dolog, hogy se veled, se nélküled kapcsolatuk van, de én azok után a bizonyos Insta-sztorik után ki nem merném rakni, hogy megint együtt vagyunk, égne a pofámról a bőr. Inkább igyekezném titokban tartani" - fogalmazta meg a kemény kritikát egy bulvártémákkal foglalkozó csoport tagja a bejegyzés láttán. Ez a lány tartja magát okosnak? Erősebb lesz, mint valaha? Tipikus eset, mikor a pénzért és a hírnévért a saját önbecsülését is eldobja. Hiába tekereg a tükör előtt, belül zéró" - özönlöttek az ehhez hasonló kemény vélemények a párról szóló bejegyzés alatt, sokak szerint a lány csak a pénzért és a hírnévért van együtt a botrányhős zenésszel.