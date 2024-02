Újabb fordulatok Dudás Miklós és Szigligeti Ivett viharos házasságában

Nemrég még biztosan állították, hogy házasságukat nem lehet megmenteni, ezért elválnak annak ellenére is, hogy két gyerekük született, és első saját otthonukba is csak nemrég költöztek be. A híresztelések szerint Szigligeti Ivett hagyta el a közös otthont és szüleihez költözött a gyerekekkel.

A váláshoz valószínűleg megcsalás vezetett, hiszen a házaspár korábban elárulta, már történt félrelépés a házasságuk során. Szigligeti akkor továbblépett, de sosem tudta megbocsátani férjének a hűtlenségét. Állítólag már többször is szakítottak a kilenc év alatt, volt, hogy rövidebb ideig külön is éltek, de most nem haladtak a békülés felé, legalábbis ezidáig.