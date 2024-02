Újabb külföldi útra vitte vőlegénye Sydney van den Boscht

A TV2 sztárja egy közös fotóval közölte az Instagramon, hogy eljegyezte az új barátja, akit csak nemrég mutatott meg a nyilvánosságnak. Már mesélt is eljegyzésről, ahol többek közt leszögezte, hogy az első házassága jóval előbb véget ért, minthogy azt megosztották, illetve arról is vallott, hogy a szerelem a legjobbkor érkezett az életébe. Új párjával nemrég Balin voltak, most pedig a havas hegyek közt pihennek, ahonnan már több Instagram-sztorival is jelentkezett.