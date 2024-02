Újabb luxusutazásán panaszkodik Berki Mazsi - kép

Berki Mazsi férje, Berki Krisztián halála óta teljesen megváltozott, megszállottan plasztikáztatja magát, luxuskörülmények között él, amivel folyton dicsekszik a közösségi oldalán. Folyton utazgatnak gazdag barátjával, szinte soha nem tartózkodnak itthon, az özvegy pedig nagyon élvezi, hogy mindent megkap Zoltán nevű kedvesétől.

Tavaly az ünnepek alatt is utazgattak, hosszú heteket töltöttek Amerikában, ahová Zoltán volt párja, valamint a férfi édesanyja is velük tartott. Berki Mazsit állítólag ez nem zavarta, de most valószínűleg csak kettesben, valamint az özvegy kislányával, Emmával mentek Bangkokba, ahová nemrég érkeztek meg.