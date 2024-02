Üvöltve tombolt egy autóban Tóth Andi - videó

Mint írtuk, hatalmas csavarral ért véget tavaly a TV2-n a Hazatalálsz, Kata érkezése mindent felbolygatott. Farkasliget lakóinak fordulatokkal teli életét tíz héten át követhették a nézők, a sorozat első évadja 2023 áprilisában búcsúzott. Nyáron jó hírt kaptak a sorozat kedvelői: már akkor lehetett tudni, hogy jön a folytatás.

Az előzetesben van sok érzelem, könny, sírás, ordítás, pofont is látunk, de még fegyver is előkerül, nem is egyszer. Stohl András pedig olyan, mintha a 2007 és 2010 között vetített Tűzvonalban sorozatból lépett volna át a jelenbe. Mutatunk két képet Tóth Andiról, alatta pedig az előzetes.