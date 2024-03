Berki Mazsi és milliárdos párja ismét fotót mutatott a luxusnyaralásukról - kép

Úgy tűnik, hogy a luxusözvegy élvezi a kényelmet, amiről legutóbbi fotója is árulkodik. Milliárdos párjával egy Buddha-templom előtt ülnek, amiről Berki Mazsi egy fotót is mutatott az Instagram-oldalán.

"Samui monents with Him. A szerzetesre várva egy kedves helyi nő kinyitotta nekünk a napernyőt, hogy meg ne égjünk. A helyiek kedvessége határtalan és példaértékű, és közben a Szerelmem magához vett egy macskuszt is" - írta a kép alá.

Berki Mazsira tavaly talált rá a szerelem a gazdag üzletember, Zoltán személyében, akivel már jó ideje együtt is élnek a férfi székesfehérvári családi házában. Többször voltak együtt luxusnyaraláson, fényűző életet él, amit láthatóan nagyon élvez.