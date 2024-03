Csalás áldozata lett Mikes Anna

Egyre hosszabb a lista a sztárokról, akiknek csalók éltek vissza a nevével a közösségi médiában. Legtöbbször az Instagram-oldalaikat másolják le, de voltak olyan esetek, hogy társkereső oldalakra regisztráltak a fotóikkal. A legmeghökkentőbb esetek egyike Bódi Gusztiéké volt, akiktől a károsultak többször is pénzt követeltek, hiszen sokan bedőltek a csalóknak, akik nyereményjátékot hirdetve csaltak ki pénzt az emberekből, sokan pedig nem tudták, hogy nem a zenész és családja károsította meg őket.

Most Mikes Anna igyekszik megelőzni a nagyobb bajt, ugyanis észrevette, hogy valaki lemásolta a közösségi oldalát, így élt vissza a Dancing with the Starsból ismert táncosnő nevével. Mikes Anna egyelőre csak a követői segítségét kérte a közösségi oldalán, hogy jelentsék minél többen a kamu oldalt, de több részletet nem árult el az esetről. Nemcsak a táncosnő, hanem párja, Krausz Gábor is élt már át hasonlót, csak ő egy társkereső oldalon bukkant fel, ahová valaki más regisztrált a nevével és a képeivel.