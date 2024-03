Csomor Csilla megtörten beszélt mérhetetlen fájdalmáról

Tavaly halt meg élete szerelme, volt férje is. "A gyerekvállaláshoz két ember kell, apa és anya, és ő nem akart gyereket. Éveken át ez volt a legnagyobb konfliktus köztünk. Az örökbefogadás is szóba jött, de azt is eltartotta magától. Nagyon fájt, így hosszú vívódás után, negyvenkét éves koromban megszületett a döntés, váljunk el. Amikor meghalt, már jó ideje nem voltunk együtt, mégis nagyon megviselt a távozása” - mondta a lapnak. Mint mesélte, keveset alszik, zaklatott, de úgy érzi, kicsit jobban van már, mint tavaly.