Elindult a TV2-n a Házasság első látásra című műsor, amelyben a szereplők látatlanban, rögtön az első találkozáskor anyakönyvvezető elé állnak, hogy összeházasodjanak a pszichológus szakértők által kiválasztott párjukkal. Ezen a héten már a nászútba tekinthetnek be a nézők, és míg több helyen veszekedések jellemzik az együtt töltött napokat, Péteréknek jól indult a közös kaland. A férj most egy képet is posztolt, melyet vélhetően újdonsült felesége készített róla a mostari szállásuk erkélyén.