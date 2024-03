Gáspár Evelin bikiniben mutatta meg kerek fenekét - kép

Gáspár Evelint még duci kislányként ismerte meg az ország, azonban mára ez már a múlté. Még évekkel ezelőtt életmódváltásba kezdett, ami úgy látszik meghozta számára a sikert: 15 év alatt 110-ről kb. 70 kilóra fogyott le, azaz 40 kg-al kevesebbet mutat a mérleg. Súlyát azóta is tartja, amire rendkívül büszke a salgótarjáni sztár, ezért sem meglepő, hogy a közösségi oldalán gyakran mutogatja magát, olykor pedig le is vetkőzik.

Ez most is így történt, ugyanis egy olyan videót osztott meg az Instagram-oldalán, ahol a medence partján napozik, és nemcsak formás alakját, hanem feszes, kerek fenekét is megcsodálhatták a követői.